L’exécutif burkinabè réorganise l’inscription et la délivrance de «l’identifiant unique électronique des personnes physiques»

Le Conseil des ministres burkinabè a adopté ce jeudi 30 juillet, un décret portant «organisation de l’enrôlement de masse pour l’inscription et la délivrance de l’identifiant unique électronique des personnes physiques».

Adopté sur proposition du ministère burkinabè de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, ce décret s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’identification unique pour l’intégration régionale et l’inclusion en Afrique de l’Ouest (WURI).

Il permettra au Burkina Faso de «franchir une étape décisive vers l’attribution d’un identifiant unique électronique à chaque citoyen», a a précisé la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo-Sabané.

L’opération d’enrôlement de grande envergure sera «entièrement conduite par des structures publiques afin de garantir la souveraineté des données biométriques, notamment les empreintes digitales et les données de l’iris», assure le pouvoir central de ce pays sahélien.

Ledit décret balise ainsi la voie au «lancement prochain de l’enrôlement de masse, les populations du pays étant invitées à s’enregistrer dès l’ouverture de l’opération» des inscriptions.

A terme, via cette opération d’enrôlement, l’Etat du Faso prévoit de mettre en place un «dispositif couvrant l’ensemble du territoire, comprenant des Comités aux niveaux national, régional, provincial et communal, ainsi que des mécanismes de gestion des plaintes» destinés à garantir la transparence du processus envisagé.