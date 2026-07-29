Proclamation de la fin de la 17è épidémie d’Ebola en Ouganda (Officiel)

Le ministère ougandais de la Santé a déclaré officiellement ce mardi 28 juillet, «la fin de l’actuelle épidémie d’Ebola, affirmant que les progrès des enquêtes épidémiologiques et la nature pleinement caractérisée de l’épidémie» apportent des preuves suffisantes du fait que la transmission a été interrompue.

«Le ministère de la Santé est ravi d’annoncer que l’Ouganda a officiellement déclaré la fin de l’épidémie 2026 de la maladie à virus Ebola. Aujourd’hui, l’Ouganda est exempt d’Ebola», s’est félicité le ministre ougandais de la Santé, Chris Baryomusi.

Cette annonce officielle ougandaise intervient avant la fin du décompte standard de 42 jours de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) après la fin de l’hospitalisation du dernier patient. L’Ouganda a précisé avoir «autorisé la sortie de son dernier patient atteint d’Ebola le 16 juillet, après qu’il ait été testé négatif au virus».

Cette déclaration officielle est fondée sur «l’identification de la source de l’épidémie, la reconstruction complète des chaînes de transmission, l’établissement du lien épidémiologique de tous les cas confirmés, le suivi réussi de tous les contacts identifiés, et la surveillance nationale renforcée qui n’a détecté aucune nouvelle transmission communautaire», a expliqué le ministère de la Santé de ce pays d’Afrique orientale.

Au-delà de cette annonce officielle, les autorités ougandaises ont assuré qu’elles vont continuer à consolider la surveillance de la maladie et le maintien de la préparation du pays à toute éventualité, en particulier dans les districts frontaliers, et de travailler en étroite collaboration avec les pays voisins contre cette 17è épidémie d’Ebola. L’Ouganda se dit par ailleurs être toujours ouvert «aux affaires, au tourisme et aux autres activités socio-économiques».

Le premier cas d’atteinte par le virus Ebola en ‘Ouganda avait été signalé le 15 mai 2026 suite à la confirmation d’«un cas importé d’Ebola en provenance de la République démocratique du Congo». Par la suite, 20 cas de contamination ont été confirmés, dont 18 guéris et deux décédés d’après un bilan global du passage de l’épidémie dans cette République des Grands Lacs.