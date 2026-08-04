La Gambie, 1er Etat africain à ratifier l’instrument phare panafricain dédié aux violences contre les femmes

La Gambie, petit Etat continental de l’Afrique logé au centre du territoire sénégalais, a annoncé ce lundi 3 août, avoir ratifié une Convention-clé du continent africain dédiée à la lutte contre la violence genre en Afrique, a indiqué le ministère gambien de l’Information sur ses canaux digitaux.

La Gambie dirigée depuis fin 2016 par le Président Adama Barrow, est depuis ce lundi 3 août, la première République membre de l’Union Africaine (UA) à ratifier «la Convention africaine contre l’élimination des violences à l’égard des femmes et des filles», un instrument juridique de l’UA ayant pour vocation de prévenir et d’éliminer toutes formes de violences à l’égard des Africaines (femmes et filles englobées).

Pour l’Etat gambien, cette ratification est présentée comme une «réaffirmation étatique dans la protection des droits des Gambiennes et de toutes les femmes à l’échelle du continent africain».

Elle intervient au moment où plusieurs organisations de la Société civile gambienne travaillent d’arrache-pied pour éviter une remise en cause par certains parlementaires du pays d’une loi protégeant les Gambiennes contre les Mutilations génitales féminines (MGF).