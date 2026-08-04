Le Sénégal et la Gambie concluent un accord définitif sur la délimitation consensuelle de leur frontière commune

Le Sénégal et la Gambie ont franchi une étape importante dans le règlement de leur différend frontalier en concluant un accord sur la délimitation consensuelle de leur frontière commune. Annoncée par le Secrétariat permanent sénégalo-gambien, cette avancée intervient quelques semaines après les tensions provoquées par un incident militaire dans la zone de Bulock.

Conformément aux orientations des présidents des deux pays, les commissions frontalières ont privilégié le dialogue et la concertation pour parvenir à ce compromis. Les opérations conjointes de réaffirmation et de densification de la frontière sud reprendront à partir du 15 août sur plusieurs tronçons identifiés, marquant la relance d’un processus engagé depuis plusieurs années.

L’accord survient après l’incident du 16 juillet à Bulock, où Banjul avait accusé des soldats sénégalais d’avoir détruit une partie de la clôture d’une installation militaire gambienne sans consultation préalable. Qualifiant l’acte de « provocateur », les autorités gambiennes avaient toutefois choisi la voie diplomatique, tandis que Dakar avait nié toute volonté de porter atteinte à la souveraineté de son voisin et rappelé l’existence de discussions anciennes sur cette portion de frontière.

Au-delà du règlement d’un différend ponctuel, cette entente illustre la volonté des deux États de préserver une relation stratégique fondée sur des intérêts communs en matière de sécurité, de commerce et de circulation transfrontalière. Elle devrait contribuer à réduire les risques d’incidents le long de cette frontière enclavée, tout en renforçant la coopération entre Dakar et Banjul dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires persistants.