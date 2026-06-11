Mondial 2026: L’Afrique du Sud ouvre le bal à 19HGMT ce 11 juin dans le Groupe A, face au Mexique

16 ans après leur duel chaud en ouverture du 1er Mondial disputé sur le sol africain (en Afrique du Sud), Sud-Africains et Mexicains s’affrontent à ce même stade de la compétition la plus prisée sur la planète (dans le Groupe A). Ce sera ce 11 juin, sous le coup de 19HGMT à Mexico (capitale du Mexique, l’un des 3 Etats co-organisateurs de ce 1er Mondial à 48 équipes).

Le Stade de Mexico va refuser du monde ce 11 juin pour le duel Mexique vs Afrique du Sud, en dépit du climat socio-politique malsain que vivent les Mexicains depuis plusieurs mois à cause de la riposte étatique à la prolifération du trafic de la drogue en Amérique latine.

Le Brésilien Wilton Sampaio dirigera cette rencontre qui comptera parmi l’une des plus suivies de la compétition. Au total, 104 matchs meubleront cette 23è Coupe du monde. En 2010, Sud-Africains et Mexicains s’étaient séparés en ouverture du Mondial sur le score de 1-1.

Ce 11 juin, les Bafana Bafana qui jouent leur 4è phase finale de Coupe du monde ont envie d’afficher aux yeux de la planète leur maturité tactique acquise depuis qu’ils évoluent sous les ordres du Belge fûté, Hugo Broos.

El Tri (surnom de la sélection mexicaine) a de son côté des armes redoutables à portée de main pour inquiéter ses hôtes. En l’occurrence la permanence de sa discipline tactique et la détermination de ses joueurs à toutes épreuves.

Dans ce même Groupe A, ce 12 juin 2026, la République de Corée du Sud joue contre la Tchéquie dans un duel qui permettra déjà d’être fixé sur l’un des poids lourds de cette Poule. Ce sera au célèbre Stade de Guadalajara (toujours au Mexique), à partir de 2HGMT.