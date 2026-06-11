L’Ile Maurice opère des recadrages fermes autour des infos faisant état de «la vente de l’archipel des Chagos»

Dhananjay Ramful (ministre mauricien des Affaires étrangères) a vivement démenti et dénoncé ce 10 juin 2026 les infox faisant état d’une possible vente de l’archipel des Chagos aux USA.

Cette infox est née le 07 juin dernier d’une publication du quotidien britannique «The Telegraph» soulignant que l’Administration Trump «envisageait un plan visant à acheter l’archipel des Chagos afin de prendre le contrôle de Diego Garcia, la base militaire stratégique utilisée conjointement par les Etats-Unis et le Royaume-Uni».

«A aucun moment, je n’ai vu le Président Donald Trump déclarer qu’il souhaitait acheter Diego Garcia», a vivement botté en touche Dhananjay Ramful. Se refusant au passage de commenter davantage «une fake news. ‘The Telegraph’, proche du Parti conservateur britannique, n’a pas envie que l’accord entre le Royaume-Uni et Maurice sur les Chagos soit conclu», a illustré un peu plus ce diplomate mauricien. «La position de Maurice demeure inchangée: sa souveraineté sur les Chagos n’est pas négociable», a appuyé dans le même sens le Procureur général de l’Ile Maurice.

Séparé de Maurice depuis 1965 (alors sous domination britannique), l’archipel des Chagos abrite l’île de Diego Garcia, louée dès 1966 aux Etats-Unis pour l’installation d’une base militaire conjointe avec le Royaume-Uni, entraînant le déplacement de milliers d’habitants.

Un accord historique signé le 22 mai 2025 entre le Royaume-Uni et Maurice prévoit un transfert de souveraineté à Maurice sur cet archipel, transfert assorti de la location de la base de Diego Garcia au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.