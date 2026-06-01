Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire offre à l’Afrique sa 1ère victoire dans le tournoi, et la Tunisie, la plus lourde défaite

Les équipes africaines continuent d’effectuer leur première sortie comptant pour les matchs de poule dans la 23è Coupe du monde ouverte le 11 juin dernier dans trois Etats des Amériques (USA, Mexique et Canada).

Dans le Groupe E, la Côte d’Ivoire a battu l’Equateur, dans les derniers instants de sa rencontre, au petit matin de ce lundi 15 juin à Philadelphie, grâce à un but inscrit à la 90è minute, par son attaquant, Amad Diallo qui venait de sortir du banc.

Equatoriens et Ivoriens ont livré dans l’ensemble une rencontre engagée, avec des attaquants virevoltants des deux côtés. «Avec 45 passes réussies sur 48 tentées», le bouillant Yan Diomandé (19 ans) a été élu «Homme du match» de cette 1ère sortie des Eléphants face à la ‘Tri’ (surnom de la sélection équatorienne). Les Ivoiriens se hissent ainsi à la 2è place de la Poule E, en attendant leur match choc contre l’Allemagne programmé pour le 20 juin prochain à Toronto au Canada.

En revanche l’autre équipe nord-africaine, la Tunisie a sombré lors de son premier match du Mondial 2026 disputé contre la Suède au petit matin du lundi 15 juin à Monterrey, au Mexique. Les joueurs de Sabri Lamouchi ont été humiliés par une furie suédoise menée par le milieu de terrain, Yasin Ayari qui a inscrit 2 des 5 buts de la sélection suédoise. Les Tunisiens ont réduit le score par l’intermédiaire d’Omar Rekik à la 43è, un peu avant la mi-temps. La Suède prend ainsi la tête de la Poule F devant les Japonais et Hollandais. Les Tunisiens ferment la marche.

Dans le Groupe G, l’Egypte affrontera la Belgique ce lundi 15 juin à 16HTU et un peu plus tôt, l’Espagne jouera à partir de 16H GMT, contre les Cap-Verdiens, des novices en phase finale du Mondial. Dix sélections africaines prennent part à ce premier Mondial regroupant 48 équipes nationales.