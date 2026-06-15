Le président béninois, Romuald Wadagni soumet une feuille de route comportementale à ses ministres/Conseillers

Le nouveau Président du Bénin en fonction depuis le 24 mai 2026 pour un septennat, Romuald Wadagni a tenu le week-end dernier, sa première rencontre officielle «avec l’ensemble de ses ministres Conseillers nommés par le Décret N°2026-358 du 05 juin 2026, et rattachés à la Présidence de la République», a-t-on annoncé de sources officielles.

Il s’agissait d’une «première séance de travail avec l’ensemble des ministres Conseillers nommés » qui a permis au Chef de l’État de rappeler «les principes qui devront guider l’action de ces collaborateurs appelés à contribuer à la mise en œuvre des ambitions du Gouvernement» formé dans la soirée du 24 mai, a précisé la Présidence béninoise.

Romuald Wadagni a insisté sur la vocation première que doivent se donner ces ministres-Conseillers: «Servir exclusivement le Bénin et les Béninois». «Nous ne sommes ici que pour servir le Bénin et les Béninois, l’exercice des responsabilités publiques exige un engagement constant au service de l’intérêt général et du bien-être des populations», a tenu en outre à partager le jeune et nouveau Président de 49 ans.

L’ex-argentier du Bénin devenu Président a, par ailleurs, mis l’accent sur la «nécessité d’une parfaite cohérence entre les paroles et les actes de ses ministres-Conseillers, les invitant à demeurer attentifs aux préoccupations des couches les plus vulnérables et à renforcer les efforts d’explication des réformes et actions gouvernementales auprès des citoyens».

La Présidence du Bénin a tenu à préciser que les ministres-Conseillers ne sont pas appelés «à représenter des Régions, des communautés ou des intérêts particuliers, mais à servir l’ensemble de la Nation avec exemplarité et dévouement. Aujourd’hui, seul le Bénin compte».