Mondial 2026 : La Tunisie remplace en catastrophe, son sélectionneur Sabri Lamouchi par le coach français Hervé Renard 

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé ce mardi 16 juin, la nomination du Français Hervé Renard comme nouveau sélectionneur des Aigles de Carthage «jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026 qui se déroule actuellement aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada».

L’éviction du sélectionneur tunisien, Sabri Lamouchi est intervenue après la lourde défaite (5-1) de la sélection tunisienne face à la Suède ce 15 juin, en match d’ouverture de son Mondial, dans le Groupe F.

Le nouveau sélectionneur français prendra ses fonctions «dès ce soir du 16 juin 2026, d’après le contrat d’engagement qui prévoit également «l’ouverture de négociations après la Coupe du monde afin d’établir un partenariat à long terme fondé sur des objectifs sportifs précis», a précisé la FTF dans un communiqué.

Une conférence de presse du sélectionneur Hervé Renard se tiendra au Centre d’entraînement des Tunisiens une demi-heure avant le début de la prochaine séance d’entraînement des Aigles de Carthage, ajoute la FTF.

Le coach français, Hervé Renard très connu en Afrique, dirigera donc les deux prochains matchs de la Tunisie face au Japon le 21 juin, et aux Pays-Bas le 25 juin dans cette première phase de la Coupe du monde 2026.

Ex-adjoint de Claude Le Roy durant la CAN 2008 au Ghana, il a ensuite mené les sélections zambienne et ivoirienne à la victoire durant les Coupes d’Afrique des Nations 2012 et 2015. Il aura également chapeauté les sélections marocaine (Mondial 2018) et saoudienne (Mondial 2022).