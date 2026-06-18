Football-Mondial 2026 : Bilan des dix premières sorties des équipes africaines dans la compétition 

Au petit matin du jeudi 18 juin à Toronto (Canada), le Ghana (Groupe L), a clos les premières sorties des 10 équipes africaines engagées dans cette 23è Coupe du monde de football, une prestation du Ghana qui a redonné de l’espoir aux fanatiques des sélections africaines pour un grand nombre de qualifiés du continent pour les 16è de finale.

Au total, les équipes africaines dans ce 1er Mondial à 48 formations, ont réalisé 4 matchs nuls, se sont offertes 2 victoires et ont engrangé 4 défaites, des fois très lourdes.

La Côte d’Ivoire et le Ghana, deux voisins en Afrique occidentale, sont à créditer des deux victoires africaines acquises dans les derniers instants de leurs rencontres, respectivement face à l’Equateur (Groupe E) et au Panama (Groupe L). Des succès qui placent en bonne place ces deux équipes nationales sur la voie d’une qualification pour les 16è de finale.

L’Afrique du Sud, le Sénégal, la Tunisie et l’Algérie ont l’obligation de réaliser des résultats positifs lors de leurs secondes sorties dans la compétition. Ces 4 équipes auront fort à faire et devront puiser dans leurs ressources mentales et tactiques pour démontrer qu’elles méritent une place dans les prochaines phases de cette grand-messe mondiale du football.

Pour leur part, le Maroc, la RDC, le Cap-Vert et l’Egypte sont contraint de monter en gamme dans leurs prestations durant leurs seconds matchs pour espérer une qualification pour le second tour.

Dans le Groupe A, l’Afrique du Sud affrontera la Tchéquie ce 18 juin à partir de 16HGMT à Atlanta et sera ainsi la première sélection africaine à ouvrir le bal des duels de la seconde journée du mondial 2026.

Pour leur part, les joueurs sud-africains d’Hugo Broos n’ont plus droit à l’erreur après leur défaite devant le Mexique sur le score de 0-2, le 11 juin dernier, en ouverture de cette Coupe du monde.