La Mauritanie conclut une tournée stratégique auprès des dirigeants de l’AES

Le ministre mauritanien de la Défense, Hanana Ould Sidi a achevé ce mercredi 17 juin à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, une tournée régionale entamée quelques jours plus tôt, dans les trois pays membres fondateurs de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Le ministre Ould Sidi a été reçu en audience à Ouagadougou, par le Chef de l’Etat burkinabè, le Capitaine Ibrahim Traoré, auquel il a transmis un message de son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani qui a réaffirmé le ferme appui de Nouakchott à la préservation de la paix, de la stabilité et du développement au Burkina Faso.

Les Autorités mauritaniennes présentent cette tournée stratégique de leur ministre de la Défense au Sahel, comme un renouvellement de la posture inclusive et diplomatique de leur pays autour des problèmes sécuritaires transversaux auxquels sont confrontés les Etats sahéliens d’Afrique de l’ouest et centrale.

La tournée ouest-africaine du ministre Hanana Ould Sidi l’avait conduit auparavant au Mali et au Niger au moment où le Président El Ghazouani. effectuait le mardi 16 juin, une brève visite auprès du président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio qui assure actuellement la présidence en exercice des Etats de la CEDEAO.

Les entretiens des deux Chefs de l’Etat se sont focalisés sur les défis sécuritaires de l’heure en Afrique occidentale et se sont déroulés en présence du Président de la Commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touray.

La Présidence du Faso a confié ce mercredi 17 juin, que le ministre Ould Sidi a «salué l’excellence des relations d’amitié, de coopération et de solidarité qui unissent la Mauritanie et le Burkina Faso» durant l’audience que lui a accordée le Président Traore.

La Mauritanie a été accusée à maintes reprises ces derniers mois par le Mali, de servir de «base arrière» pour des «attaques jihadistes contre les pays de l’AES», des accusations sans cesse démenties par le régime de Nouakchott qui gouverne le troisième Etat le plus vaste d’Afrique de l’Ouest derrière le Niger et le Mali.