Sénégal : Sonko consolide son pouvoir au Pastef et défie Diomaye sans rompre l’équilibre institutionnel

Réélu à l’unanimité à la tête du Pastef, Ousmane Sonko a profité du congrès de son parti et d’un grand rassemblement populaire à Diamniadio pour afficher sa force politique, quelques jours après sa rupture avec le président Bassirou Diomaye Faye. Malgré cette fracture désormais assumée au sommet de l’État, le chef du gouvernement s’est voulu rassurant sur la stabilité du pays.

Devant ses partisans, Ousmane Sonko a rejeté toute idée de crise institutionnelle, estimant que le Sénégal traverse avant tout un désaccord politique entre responsables issus d’un même projet. Selon lui, les institutions, la sécurité et la stabilité du pays ne sont pas menacées par cette nouvelle configuration du pouvoir, où l’exécutif et la majorité parlementaire apparaissent désormais sous des influences distinctes.

Si le divorce politique est consommé, plusieurs observateurs écartent pour l’instant l’hypothèse d’un affrontement direct entre les deux hommes. Une confrontation ouverte pourrait fragiliser leur image auprès d’un électorat qui les avait portés ensemble au pouvoir sur la promesse de la rupture. Toutefois, des sujets sensibles comme les négociations avec le FMI, la gestion de la dette publique ou encore les dossiers judiciaires liés aux violences politiques pourraient alimenter les tensions dans les prochains mois.

Au sein du Pastef, la question des ministres considérés comme proches du président reste également en suspens. Leur éventuelle exclusion devrait être examinée par les instances du parti. En revanche, les dirigeants du mouvement semblent privilégier la prudence concernant Bassirou Diomaye Faye, afin d’éviter de lui offrir une posture de victime politique.

À quelques mois des élections locales de janvier 2027, le Pastef cherche ainsi à préserver un équilibre délicat : soutenir les institutions tout en s’affirmant comme le gardien du projet politique initial face à un président accusé de s’en éloigner progressivement.