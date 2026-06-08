L’UA rend hommage à un ex-chef de la diplomatie angolaise décédé

Le Président de la Commission de l’UA (Union Africaine), au nom de l’institution qu’il préside, a rendu des hommages vibrants le week-end écoulé au diplomate angolais Manuel Domingos Augusto (ex ministre des Affaires étrangères d’Angola).

Mahmoud Ali Youssouf s’est incliné devant la mémoire du diplomate Domingos Augusto en louant «un spécialiste distingué des Affaires étrangères de l’Angola, un panafricaniste convaincu». Sa disparition est une «grosse perte pour l’Afrique, mais son legs diplomatique survivra», a salué le patron de la Commission de l’UA.

Le Djiboutien Ali Youssouf a tenu singulièrement à adresser ses condoléances émues au Gouvernement angolais, au peuple d’Angola et aux familles nucléaire et professionnelle de l’illustre disparu. Manuel Domingos Augusto, ex-journaliste et politique angolais, a chapeauté la diplomatie angolaise entre 2017 et 2020 sous le Président Joao Lourenço.