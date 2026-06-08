Ebola: L’Etat congolais actualise les cas de contamination sur son sol

Le ministère de la Santé de la RDC (foyer de la 17è épidémie d’Ebola en cours depuis la mi-mai 2026) a fourni ce 07 juin une actualisation globale autour de la maladie sur son territoire.

Le nombre de cas confirmés d’Ebola en RDC est monté à 515, dont 91 décès», a résumé le ministère de la Santé de ce pays d’Afrique centrale. Les autorités sanitaires congolaises ont fait état en outre «d’une propagation continue de la maladie et d’un risque de nouvelle hausse des cas, faute de mesures adéquates».

Le dernier Rapport de situation publié ce 07 juin autour de l’épidémie a fait état par ailleurs «que trois nouveaux patients atteints d’Ebola ont été déclarés guéris, portant à 12 le nombre total de guérisons au 6 juin».

«117 cas suspects ont été enregistrés, tandis que 283 patients se trouvaient en isolement ou en hospitalisation (…) Un nombre important de cas confirmés ont présenté des symptômes entre le 14 et le 23 mai, ce qui suggère une contamination accrue à partir d’un probable foyer commun, avec un pic observé le 18 mai», ont aussi partagé les services sanitaires de la RDC.

Une autre cohorte de cas confirmés a commencé à présenter des signes de la maladie entre le 25 mai et le 3 juin, «démontrant une propagation de la maladie et pouvant constituer un réservoir important», a également tenu à mettre en exergue le ministère de la Santé de la RDC. Avertissant «qu’une augmentation des cas peut être enregistrée si les mesures adéquates ne sont pas mises en place très rapidement».

Comme lors de précédentes épidémies d’Ebola, «la riposte reste entravée par la faiblesse du suivi des contacts, les réticences aux prélèvements post-mortem, l’insuffisance des capacités dans les Centres de traitement Ebola normés, le manque de matériels de prévention et de contrôle de l’infection, ainsi que l’insuffisance des ressources financières», détaille dans le même sens le Rapport sus-mentionné.

Avec au passage un chiffre parleur: «le taux global de suivi des contacts dans les trois Provinces touchées (l’Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu) par la maladie en RDC s’établit à 50,3%, bien en deçà de l’objectif des 95%».