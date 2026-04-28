Le gouvernement burkinabè veut renforcer davantage son dispositif sécuritaire face à la persistance des attaques jihadistes. Réuni en Conseil des ministres le vendredi 24 avril, l’exécutif a adopté un projet de loi portant création d’une nouvelle réserve militaire nationale, présenté par le ministre de la Défense, le général Célestin Simporé.

Selon les autorités, cette nouvelle force devrait permettre de recruter et de former 100 000 réservistes d’ici à la fin de l’année 2026. Le dispositif reposera sur deux catégories de personnes : des citoyens disposant déjà d’une expérience militaire et susceptibles d’être mobilisés rapidement, ainsi que des civils qui recevront une formation progressive afin de pouvoir être appelés en cas de besoin.

Le ministre a précisé que cette initiative vise à préparer « tous les citoyens en âge de défendre la patrie », mais aussi à leur permettre de participer à d’éventuelles opérations liées à des crises humanitaires.

Cette nouvelle réserve viendra compléter les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ces supplétifs civils créés en 2020 pour épauler l’armée dans sa lutte contre les groupes armés affiliés notamment à Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans et à État islamique au Sahel.

Les autorités parlent d’un mécanisme plus structuré et durable, alors que la situation sécuritaire demeure fragile. Le 22 avril, une attaque contre la base militaire de Bagmoussa, dans la province du Koulpélogo, a fait au moins 28 morts parmi les soldats et les VDP, selon des sources sécuritaires. Par ailleurs, Ouagadougou a condamné les récentes offensives menées au Mali voisin contre plusieurs localités stratégiques.