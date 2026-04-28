Burundi : le parti au pouvoir choisit Évariste Ndayishimiye pour la présidentielle de 2027

Sans surprise, le président burundais Évariste Ndayishimiye a été officiellement désigné dimanche 26 avril comme candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, pour l’élection présidentielle de 2027. Cette investiture ouvre la voie à une candidature à sa propre succession pour celui qui dirige le Burundi depuis juin 2020.

Arrivé au pouvoir après la mort soudaine de son prédécesseur Pierre Nkurunziza, Évariste Ndayishimiye s’est progressivement imposé comme l’homme fort du régime. Son parti avait déjà renforcé son emprise sur les institutions lors des élections législatives du 5 juin 2025, remportant plus de 96 % des suffrages selon les résultats officiels, un score contesté par certains observateurs.

Depuis son accession à la présidence, le chef de l’État a tenté de redorer l’image du Burundi sur la scène internationale, multipliant les gestes d’ouverture diplomatique après des années d’isolement. Il a notamment cherché à normaliser les relations avec plusieurs partenaires étrangers. Mais sur le plan intérieur, son pouvoir reste régulièrement critiqué par des organisations de défense des droits humains qui dénoncent des arrestations arbitraires, des restrictions des libertés publiques et l’influence persistante des services de sécurité.

Pour Onesphore Sematumba, spécialiste de la région des Grands Lacs, cette désignation était largement attendue. Malgré certaines rivalités internes au sein du CNDD-FDD, il estime que le président conserve un contrôle solide sur l’appareil politique.

Selon lui, cette candidature confirme une continuité politique dans la région des Grands Lacs, marquée par le maintien des dirigeants actuellement au pouvoir.