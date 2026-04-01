Mali : Kidal et Kati de nouveau sous le feu des combats, la junte confrontée à une offensive d’ampleur

Les affrontements ont repris avec intensité ce dimanche 26 avril au Mali, notamment à Kidal, dans le nord du pays, et à Kati, ville stratégique située près de Bamako et considérée comme le principal bastion de la junte au pouvoir depuis les coups d’État de 2020 et 2021.

L’armée malienne, soutenue par les mercenaires russes d’Africa Corps, fait face à une offensive coordonnée menée par le Front de libération de l’Azawad (FLA), mouvement séparatiste touareg, allié à des combattants du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), organisation jihadiste affiliée à Al-Qaïda.

Depuis samedi, cette coalition affirme avoir lancé plusieurs attaques simultanées contre des positions militaires dans différentes localités du pays. Outre Kidal et Kati, les attaques ont également visé Gao, Sévaré, Mopti ainsi que des zones situées à la périphérie de Bamako.

Le FLA a revendiqué samedi la prise de Kidal après de violents affrontements avec les forces maliennes. Dimanche matin, des habitants ont toutefois signalé une reprise des combats dans la ville. Un responsable rebelle a indiqué que leurs combattants tentaient de déloger les derniers éléments russes encore retranchés dans un camp militaire.

À Kati, des témoins ont rapporté de nouveaux échanges de tirs après une nuit marquée par des affrontements sporadiques. Selon plusieurs sources locales, l’aviation malienne serait également intervenue.

Par ailleurs, l’incertitude demeure autour du sort du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, après l’attaque de sa résidence samedi. Aucune confirmation officielle n’a été donnée sur son état.