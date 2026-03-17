Le Président en exercice de la CEDEAO croit fermement en un début de règlement durable du différend frontalier entre la Guinée-Conakry et ses voisins

Le Chef de l’Etat sierra-léonais et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO, Julius Maada Bio a donné, ce mardi matin, des assurances autour de la préservation de la paix entre Guinéens, Libériens et Sierra Léonais et ce, à l’issue d’une rencontre présidentielle tripartite tenue la veille à Conakry, la capitale guinéenne.

Les dirigeants du Liberia, de la Guinée et de la Sierra Leone ont pris part activement à cette rencontre organisée le lundi 16 mars, à l’initiative du président guinéen, Mamadi Doumbouya, avec la participation de la Côte d’Ivoire en tant qu’invitée témoin par les parties. Ces concertations font suite à une série d’altercations ces dernières semaines, entre Forces de sécurité de la Guinée et de la Sierra Leone.

«Nous, Chefs d’Etat réunis par un Sommet tripartite, réaffirmons notre engagement formel à maintenir et promouvoir la stabilité le long de nos frontières étatiques, à systématiser la coopération sécuritaire régionale, et encourager les principes de bon voisinage au sein des populations de nos 3 Etats», a déclaré le président Julius Maada-Bio sur X, soulignant être «reconnaissant à l’égard de l’ouverture d’esprit et du sens de la camaraderie durant nos échanges présidentiels ».

La Côte d’Ivoire était représentée par sa ministre d’Etat, et des Affaires étrangères, Kaba Nialé. D’autres officiels des quatre pays ouest-africains ont aussi pris part aux travaux de cette rencontre présidentielle.

La Côte d’Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia forment l’Union du fleuve Mano née en 1973 pour consolider les liens de bon voisinage et de coopération entre ces 4 Républiques.