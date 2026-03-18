Le Président N’Guesso réélu pour un 3è mandat consécutif (Résultats provisoires)

Le Président sortant de la République du Congo, Denis Sassou N’Guesso (82 ans), a été proclamé dans la soirée de ce 17 mars, vainqueur de la présidentielle du 15 mars «avec 94,82% des suffrages exprimés», d’après les résultats provisoires proclamés par le ministère congolais de l’Intérieur.

Selon ces chiffres officiels, «3.167.099 électeurs étaient inscrits, le taux de participation s’est élevé à 84,65%». Ces résultats provisoires doivent encore être validés par la Cour constitutionnelle du pays.

«Merci pour votre confiance absolue ! Vous avez tenu parole, à nous de tenir la nôtre», a déclaré ce 18 mars sur X, le Président Sassou N’Guesso à l’adresse des compatriotes, après la proclamation provisoire de cette victoire électorale.

Au total, sept candidats étaient en lice pour cette consultation électorale qui a connu la participation des observateurs nationaux déployés par la Cour constitutionnelle, ainsi que ceux de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Union Africaine (UA).