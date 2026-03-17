Les électeurs congolais attendent les premiers résultats de l’élection présidentielle du dimanche 15 mars

Les électeurs en République du Congo-Brazzaville attendent ce lundi la publication des premiers résultats provisoires de l’élection présidentielle tenue ce dimanche 15 mars.

D’après un arrêté du ministre congolais de l’Intérieur, «6.620 bureaux de vote» ont été mis à contribution et répartis dans «4.011 centres dans les 15 Départements que compte actuellement l’ensemble du pays».

Les bureaux de vote ont fermé en début de soirée du dimanche après l’élection présidentielle qui devrait consacrer une nouvelle large victoire du Chef de l’État sortant, Denis Sassou Nguesso âgé de 82 ans, dont 40 années cumulées au pouvoir, face à 6 adversaires de seconde zone.

L’affluence des électeurs a été globalement timide dans la capitale tout au long de la journée du 15 mars, selon de nombreux observateurs. Denis Sassou Nguesso a voté en fin de matinée à la Mairie de Ouenze, relevant du 5è arrondissement de Brazzaville.

Vêtu d’un costume beige et accompagné de la Première Dame, il a été accueilli par plusieurs centaines de partisans en liesse, et a traversé la foule à pied, escorté par des militaires.

La coupure du réseau internet et téléphonique dès l’aube dans le pays n’a pas permis de mesurer, via un regard neutre, le taux de participation dans d’autres bureaux du pays hors de Brazzaville, où les rues étaient quasi désertes hier et la circulation a été interdite aux véhicules non munis de laisser-passer. Commerces et églises ont aussi fermé, selon plusieurs témoignages recoupés.

Les Missions d’observation de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIA) et de l’Union africaine (UA) ont pu suivre le déroulement de cette consultation électorale.

Le président sortant, Denis Sassou N’Guesso qui brigue un 3è et dernier mandat constitutionnel de 5 ans, avait été réélu au premier tour du précédent scrutin présidentiel en 2021, «avec 88,40% des suffrages, selon la Cour constitutionnelle».

Un deuxième tour, dont la date n’a pas encore été officiellement annoncée, est théoriquement prévu 21 jours après la publication des résultats du premier tour, si les chiffres électoraux de ce 1er tour l’exigent.