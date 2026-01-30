Guinée-Bissau : Le président bissau-guinéen de la Transition, Horta Inta-A promu général d’armée

Le Président de la Transition en Guinée-Bissau et commandant suprême des Forces de défense et de sécurité, le général Horta Inta-A Na Man a été promu ce jeudi 29 janvier par décret présidentiel, au grade de « général d’Armée ».

Le décret officialisant cette « promotion du général de division Horta Inta-A » explique cette démarche étatique par la « contribution pertinente, continue et exceptionnelle » de cet officier supérieur à « la défense de la patrie, la sécurité nationale, la stabilité politique et institutionnelle, ainsi qu’à l’équilibre et au fonctionnement régulier des pouvoirs de l’Etat ».

L’Etat bissau-guinéen précise que cette promotion du grade militaire d’Horta Inta-A découle d’une « proposition gouvernementale, après consultation du Haut commandement militaire et du Conseil des chefs d’état-major, conformément à la loi » de la République.

Le Président Horta Inta-A avait été investi le 27 novembre 2025 « Président de la Transition pour un mandat d’un an », au lendemain de l’annonce par les Forces armées du pays « de la prise de contrôle total du pouvoir d’Etat » en Guinée-Bissau.

Ancien Chef d’Etat-major de l’Armée bissau-guinéenne, Horta Inta-A avait été nommé en 2023 « Chef d’Etat-major spécial » auprès du Président Umaro Sissoco Embalo.

Les actuelles autorités de la Transition en Guinée-Bissau, se sont engagées un retour à l’ordre constitutionnel dans les meilleurs délais, après l’arrêt du processus de proclamation des résultats des élections générales de fin 2025 dans le pays.