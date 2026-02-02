Gabon : malgré un accord avec l’État, les enseignants reconduisent massivement la grève

Au Gabon, les enseignants en grève depuis plus d’un mois ont décidé, samedi 31 janvier, de poursuivre leur mouvement. Réunis en assemblées générales à Libreville et dans plusieurs provinces, les grévistes ont voté à l’unanimité la reconduction de la grève, estimant que l’accord de sortie de crise signé avec le gouvernement en milieu de semaine reste largement insuffisant.

Dans la capitale, de nombreux enseignants se sont rassemblés dans un stade pour écouter le compte rendu des négociations présenté par leur représentante, Honorine Angue Mintsa. Les discussions avec l’exécutif ont notamment abouti à des engagements portant sur le recrutement d’environ 400 enseignants, le versement d’un pré-salaire à 1 800 bénévoles et la régularisation de la carrière de près de 5 000 agents. Des annonces jugées trop timides par la base.

« Le gouvernement peut faire davantage », confie un enseignant, tandis qu’un autre déplore des conditions de travail « indignes » et appelle à une véritable revalorisation du métier. Même son de cloche du côté des responsables syndicaux. Pour Clovis Ebo, figure du mouvement SOS Éducation-La Base, régulariser 5 000 carrières sur un effectif total estimé à 21 000 enseignants ne répond pas à l’ampleur du problème. Il réclame en outre un calendrier précis et la suppression du pré-salaire, qualifié d’illégal par les syndicats.

Toutefois, la poursuite du mouvement suscite aussi des réserves. Certains enseignants, sous couvert d’anonymat, estiment qu’un retour temporaire en classe aurait pu permettre de tester la bonne foi des autorités avant de relancer la mobilisation.

Malgré ces divergences, la majorité des grévistes campe sur ses positions, prolongeant ainsi une crise sociale qui continue de perturber le système éducatif gabonais.