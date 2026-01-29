Afrique : Zijin Mining mise sur le Mali, la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie pour sécuriser ses réserves d’or

Le groupe minier chinois Zijin Mining accélère son implantation en Afrique avec le rachat de plusieurs mines d’or stratégiques au Mali, en Côte d’Ivoire et en Éthiopie. L’opération, estimée à près de 28 milliards de yuans (environ 3,4 milliards d’euros), intervient dans un contexte de flambée des cours de l’or, dopés par les tensions géopolitiques et la recherche accrue de valeurs refuges.

Zijin Mining, l’un des leaders mondiaux de la production d’or et de cuivre, a annoncé l’acquisition du canadien Allied Gold. Grâce à cette transaction menée via sa filiale Zijin Gold — récemment introduite à la Bourse de Hong Kong — le groupe met la main sur des mines déjà en exploitation au Mali et en Côte d’Ivoire, ainsi que sur un projet aurifère majeur en Éthiopie, dont l’entrée en production est prévue pour 2026.

Cette offensive répond à un objectif central : sécuriser des réserves aurifères à long terme et tirer parti d’un marché particulièrement favorable, le métal jaune ayant récemment franchi un seuil historique à plus de 5 000 dollars l’once. Déjà solidement implanté sur le continent, notamment en République démocratique du Congo et au Ghana, Zijin confirme ainsi sa stratégie d’expansion rapide dans le secteur extractif africain.

Si l’opération devrait faire l’objet d’un examen attentif de la part des autorités canadiennes, désormais plus vigilantes sur les investissements étrangers dans les ressources naturelles, elle illustre surtout le retour en force de la Chine sur le marché mondial de l’or. Une dynamique qui relance, dans les pays producteurs africains, les débats sur la souveraineté minière, les retombées économiques locales et les enjeux environnementaux liés à ces grands projets.