Les USA tentent de relancer leur coopération militaire avec les pays du Sahel

Nick Checker, haut responsable du Bureau des affaires africaines au Département d’Etat américain effectue ce jeudi 12 mars une visite de travail à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, où il compte relancer la coopération des Etats-Unis avec le Burkina Faso particulièrement dans le domaine militaire.

La diplomatie burkinabè a confirmé ce 12 mars dans un communiqué, la volonté de «Washington de relancer le dialogue, et de favoriser un réchauffement des relations de coopération avec Ouagadougou, dans le respect de la souveraineté» de ce pays du Sahel central.

A l’issue d’une audience que lui a accordée le ministre burkinabè des Affaires étrangères, Jean-Marie T. Karamoko, le diplomate américain, Nick Checker a qualifié «les échanges de très constructifs», précisant que «nous avons discuté de notre volonté de relancer les relations entre les Etats-Unis et le Burkina Faso, et de travailler ensemble sur des questions d’intérêt partagé».

Les deux Etats ont défini comme priorités dans ce redémarrage de leur coopération bilatérale, la «lutte contre le terrorisme, y compris la levée de la suspension des exportations d’équipements militaires vers le Burkina Faso, ainsi que le développement de la coopération économique et des échanges commerciaux».

Les USA qui disposaient jusqu’à la fin de 2023, de deux bases militaires au Sahel (au Niger) pour appuyer la lutte régionale contre le terrorisme, ont été contraints de plier bagages après le renversement du pouvoir de l’ex-président nigérien, Mohamed Bazoum en juillet 2023.

Washington tente depuis lors, de relancer la coopération avec chacun des 3 Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES). Le déplacement de Nick Checker au Faso intervient peu après la conclusion d’un important accord financier dans le domaine de la santé entre Washington et Ouagadougou, et ce dans le cadre du «Programme One Health» défendu par l’Administration Trump.