Mali: La 57e session ordinaire du Comité Interparlementaire de l’UEMOA se tient jusqu’au 14 mars

La 57e session ordinaire du CIP-UEMOA (Comité Interparlementaire de l’UEMOA) se tient depuis ce 09 mars à Bamako (au Mali). Les travaux s’achèvent ce 14 mars.

L’activité phare de cette 57è session consistera en la présentation du «Rapport annuel sur le fonctionnement et l’évolution de l’Union» le 13 mars 2026. Le CIP-UEMOA est le principal creuset de la vie parlementaire dans cette Union de 8 Etats membres.

Dans son discours d’ouverture de cette 57è session, Fononna Cheick Ahmed Coulibaly (Président par intérim du Comité Interparlementaire) s’est réjoui de l’évolution de la mise en œuvre des chantiers de l’intégration dans l’UEMOA, malgré un contexte international et régional difficile. Malgré les défis, l’UEMOA a «démontré ses capacités appréciables de résilience et demeure une source d’inspiration en Afrique», a-t-il loué.

Cette cérémonie d’ouverture a été présidée par Fononna Cheick Ahmed Coulibaly, en présence de la Vice-Présidente du CNT (Conseil National de Transition) du Mali, Raky Diarra Talla, et du Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA au Mali, Roberto Alexandre Vieira.

Raky Diarra Talla a rappelé à cette occasion «le rôle important du CIP à l’instar des autres Organes (de l’UEMOA) dans la dynamique d’approfondissement de l’intégration régionale, en assurant une représentation parlementaire équilibrée et en garantissant sa mission de contrôle démocratique».