la Guinée franchit le cap des 17 millions d’habitants, selon un dernier recensement

La Guinée compte désormais 17,5 millions d’habitants, selon les résultats du quatrième recensement général de la population, dévoilés le 25 février. Il s’agit du premier exercice statistique de cette ampleur depuis 2014. En douze ans, la population est passée de 10,5 à 17,5 millions d’habitants, soit une progression de 70 %, illustrant une dynamique démographique soutenue.

Le pays reste majoritairement rural : plus de 60 % des Guinéens vivent encore en zone rurale. Toutefois, la croissance la plus rapide s’observe dans les centres urbains. La population citadine atteint aujourd’hui 6,7 millions de personnes, presque le double du chiffre enregistré en 2014. Cette urbanisation accélérée exerce une forte pression sur les infrastructures, les logements, les établissements scolaires et les structures sanitaires, en particulier dans la capitale, Conakry, qui regroupe à elle seule 3,4 millions d’habitants.

Les données mettent aussi en lumière d’importants mouvements migratoires internes. Dans le Fouta-Djalon, notamment autour de Labé, le déficit d’opportunités économiques pousse de nombreux hommes à partir, créant un déséquilibre démographique avec seulement 77 hommes pour 100 femmes. À l’inverse, la région de Kankan, dynamisée par l’exploitation aurifère, attire massivement et devient la plus peuplée du pays, avec plus de 4 millions d’habitants.

Autre caractéristique majeure : la jeunesse de la population. La moitié des Guinéens a moins de 18 ans et 80 % moins de 35 ans, ce qui représente à la fois un défi considérable et un potentiel important en matière d’éducation, d’emploi et de développement.

Le recensement inclut les résidents étrangers vivant en Guinée, mais exclut la diaspora, estimée à plus de trois millions de personnes.