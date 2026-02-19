Le vice-amiral Oumar Wade prend le commandement des Armées sénégalaises

Le vice-amiral d’escadre sénégalais, Oumar Wade a été officiellement installé le mardi 17 février dans ses fonctions de nouveau Chef d’état-major général des Armées sénégalaises.

Le vice-amiral Wade qui succède à ce poste sensible, au général Mbaye Cissé, s’est engagé à « poursuivre inlassablement l’édification d’une Armée sénégalaise professionnelle, recentrée sur son cœur de métier, opérationnelle par son organisation, républicaine et soucieuse du développement socio-économique de la nation ».

En tenant compte des défis géostratégiques de l’heure en Afrique occidentale, Oumar Wade ambitionne en outre, de voir les Armées du Sénégal contribuer « de manière significative à la sécurité collective sous-régionale ».

La feuille de route assignée à l’état-major des Armées du Sénégal a pour pierre de touche « la consolidation des capacités opérationnelles, le respect des valeurs républicaines et le renforcement de la coopération sécuritaire à l’échelle sous-régionale ».

Oumar Wade a pris les rênes des Armées du Sénégal au quartier général des Armées, au camp Dial Diop, en présence du ministre des Forces armées, le général Biram Diop, de hautes autorités militaires ainsi que de plusieurs autorités administratives.