Le Nigeria organise des élections générales le 20 février 2027

Les autorités électorales au Nigeria ont informé le week-end écoulé, l’opinion politique sur les grands contours des prochaines élections générales dans le pays le plus peuplé d’Afrique avec plus de 230 millions d’habitants.

Les précisions pratiques autour des élections générales ont été apportées par la Commission électorale nationale indépendante (CENI) qui a fixé la date des prochaines élections présidentielles et législatives au Nigeria pour le 20 février 2027.

Les électeurs nigérians soumis à un vote électronique auront l’occasion d’encenser le pouvoir du président sortant, Bola Ahmed Tinubu en place depuis mai 2023 ou de le sanctionner, aussi bien à l’échelle fédérale que dans les 36 Etats fédérés du 4è pays le plus vaste en Afrique occidentale.

La CENI précise que les « campagnes publiques pour ces scrutins se dérouleront entre le 23 septembre 2026 et le 18 février 2027 », ajoutant que ce double scrutin sera suivi par les élections des « Gouverneurs et des Assemblées des Etats fédérés prévues pour le 6 mars 2027, tandis que les primaires des partis devraient avoir lieu entre le 22 mai et le 20 juin 2026 ». Un calendrier électoral très chargé qui s’étale sur presqu’une année, à partir de mai 2026.