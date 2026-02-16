Les ambitions du Burundi à la tête de l’UA pour le compte de l’année 2026

Le Chef de l’Etat du Burundi, Evariste Ndayishimiye assume depuis le week-end écoulé, la Présidence tournante de l’Union Africaine (UA) pour le compte de l’année 2026 et succède ainsi à son homologue angolais, Joao Lourenço, avec une pléthore de chantiers chers au pouvoir burundais.

« J’adresse mes vifs remerciements aux leaders africains pour la confiance placée en moi, en me portant à la tête de l’UA (Union Africaine). Avec grand honneur et humilité, le Burundi accepte le sens du devoir et de dévouement total au service de notre continent et de ses peuples », a fait savoir le dirigeant burundais à sa prise de fonction.

Le Chef de l’Etat du Burundi a fait observer en outre, que l’Angola lui a transmis le flambeau « dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants, la montée des approches unilatérales, l’aggravation des tensions économiques ainsi que les effets du changement climatique sur l’ensemble du continent ».

« Je tiens à vous assurer que le Burundi exercera sa Présidence dans un esprit d’écoute, d’impartialité et de coopération avec tous, et pour le bien de tous les Etats membres. Nous entendons travailler avec tous les membres de l’UA afin de parvenir à un consensus commun », s’est voulu rassembleur Evariste Ndayishimiye.

Par ailleurs, le pouvoir burundais compte utiliser sa Présidence de l’UA comme une tribune « pour renforcer la voix de l’Afrique sur la scène internationale, et contribuer activement à la construction d’un monde plus juste, plus équilibré et plus inclusif ».