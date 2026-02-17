Révision à la hausse du ilan actualisé du passage du cyclone ‘Gezani’ à Madagascar 

Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) a actualisé ce 16 février, le bilan global des victimes et des dégâts occasionnés par le cyclone tropical intense « Gezani » à son passage dans la Grande île au début de la semaine dernière.

Le BNGRC a fait état de « 59 décès, 804 blessés, plus de 420.000 personnes sinistrées dans 25 districts répartis sur cinq régions de l’Est et du Centre de Madagascar ».

Concernant les dégâts matériels, les autorités malgaches font état de « plus de 49.000 habitations endommagées et de plus de 25.000 habitations détruites ».

Le BNGRC précise que les « opérations d’évaluation et de secours dans les zones sinistrées se poursuivent de même que l’assistance aux populations affectées ».

L’état de « sinistre national » a été décrété le 11 février par le pouvoir de Transition d’Antananarivo au regard de l’ampleur des dégâts enregistrés dans la ville portuaire de Tamatave, seconde grande cité du pays, suite au passage du cyclone Gezani.