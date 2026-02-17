Washington disposé à soutenir le mandat du Burundi à la tête de l’Union Africaine

Le Chef de l’Etat du Burundi, Évariste Ndayishimiye a hérité le week-end écoulé, de la Présidence tournante de l’Union Africaine (UA) pour les 12 prochains mois.

« Toutes nos félicitations à Évariste Ndayishimiye, Président du Burundi, à l’occasion de sa prise de fonction à la Présidence de l’Union Africaine », déclaré ce lundi 16 février, la diplomatie américaine sur ses canaux digitaux.

«Nous nous réjouissons de renforcer la coopération entre les États-Unis et l’Union Africaine en matière de paix, de prospérité et de priorités communes » durant son mandat », ajoute le Département d’Etat americain.

Les USA occupent depuis plusieurs mois, une position de choix dans le dossier de la médiation entre le Rwanda et la RDC dans le cadre de la crise sécuritaire qui servit à l’Est congolais, à travers notamment la signature de « l’Accord de paix » du 04 décembre 2025 à Washington, un accord qui peine toujours à être appliqué sur le terrain.

La médiation américaine dans la région des Grands Lacs est placée sous la coordination de l’UA et de sa Commission.

« Je tiens à vous assurer que le Burundi exercera sa Présidence dans un esprit d’écoute, d’impartialité et de coopération avec tous, et pour le bien de tous les Etats membres. Nous entendons travailler avec tous les membres de l’UA afin de parvenir à un consensus commun », s’est engagé le président, Evariste Ndayishimiye à sa prise de fonction à la tête de l’UA.