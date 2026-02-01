Révision à la hausse du bilan du passage du cyclone Gezani à Madagascar

Au moins « 62 personnes sont décédées et 13 autres sont toujours portées disparues après le passage du cyclone Gezani qui a frappé de plein fouet la deuxième ville de Madagascar, Toamasina, le 10 février » dernier, selon un bilan officiel actualisé ce jeudi 19 février.

La plupart des victimes de Gezani ont « été recensées dans la ville de Toamasina comptant environ 400.000 habitants », selon le Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) de la plus grande île d’Afrique. Un précédent bilan officiel faisait état jusqu’ici de 59 victimes.

Pour sa part, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a fait état ce 19 février, « de 35.000 déplacés et de 382.000 personnes ayant besoin d’une aide humanitaire d’urgence ».

Les dégâts sur l’habitat sont conséquents au terme de ce sinistre, s’alarment les officiels malgaches annonçant que « 25.000 habitations ont été détruites ainsi que plus de 750 salles de classe ».

Le cyclone Gezani a poursuivi sa route vers le Mozambique en faisant au moins 4 morts dans le Sud de ce pays d’Afrique australe.