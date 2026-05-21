Ebola en Afrique centrale : le CDC Afrique déclenche l’alerte sanitaire continentale

Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) a élevé l’épidémie d’Ebola touchant la République démocratique du Congo et l’Ouganda au rang d’urgence de santé publique continentale. Cette décision reflète les inquiétudes croissantes face au risque de propagation régionale du virus.

En RDC, près de 395 cas suspects et 106 décès ont été recensés, principalement dans les zones de Mongwalu, Rwampara et Bunia. En Ouganda, les autorités sanitaires ont confirmé deux infections ainsi qu’un décès à Kampala.

Le CDC Afrique estime que les mouvements transfrontaliers, les échanges commerciaux intenses et la fragilité humanitaire dans plusieurs régions exposent les pays voisins à une extension rapide de l’épidémie.

L’organisation rappelle également que cette flambée est provoquée par la souche Bundibugyo du virus Ebola, une variante pour laquelle aucun vaccin homologué ni traitement spécifique n’est encore disponible. Cette absence de solution médicale validée renforce les préoccupations autour de la capacité de contrôle de l’épidémie.

Le directeur général du CDC Afrique, Jean Kaseya, a expliqué que cette classification permettra de renforcer la coordination sanitaire entre les États africains, de débloquer des ressources d’urgence et d’accélérer les mécanismes de surveillance dans les pays à risque.

Des équipes spécialisées ont déjà été déployées afin d’appuyer les opérations de riposte, de traçage des contacts et de confinement. L’institution panafricaine insiste également sur la nécessité d’intensifier rapidement la recherche scientifique et les essais cliniques pour développer des solutions adaptées à la souche Bundibugyo, considérée comme l’une des plus difficiles à maîtriser actuellement sur le continent.