CAN 2027/Eliminatoires : Poules des trois pays organisateurs

La CAF a procédé ce mardi 19 mai, au tirage au sort des 12 Groupes de 4 équipes, pour le compte des éliminatoires de la prochaine CAN PAMOJA de football 2027 qui se déroulera pour la première fois simultanément, dans trois pays africains à savoir : le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda.

Au total, 48 sélections africaines sont engagées dans ces éliminatoires. 24 équipes seront admises à disputer le Tournoi final l’été 2027 dans les trois pays hôtes qui sont qualifiés d’office serviront de sparring-partners aux formations engagées dans leurs Groupes.

Ainsi, dans la Poule D, Sud-Africains, Guinéens et Erythréens joueront avec les Kenyans. Dans le Groupe H, Tunisiens, Libyens et Botswanais partent en bataille pour une poule ouverte aux côtés des Ougandais,. Dans la Poule L, Nigérians, Malgaches et Bissau-Guinéens vont offrir du spectacle face à la Tanzanie comme sparring-partner.

Dans le lot des 12 Poules tirées au sort, le Groupe K fait office de Groupe le plus ouvert de ces éliminatoires avec le Mali, le Cap-Vert, le Rwanda et le Liberia.

La Poule A de ces éliminatoires verra le Gabon, le Niger et le Lesotho défier le Champion en titre, le Maroc, des retrouvailles entre Gabonais, Marocains, Nigériens et Lesothans engagés récemment dans des qualificatifs du Mondial 2026 et de la CAN 2025.