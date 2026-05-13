L’Egypte en passe de «renforcer son partenariat stratégique global» avec la Chine

Le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, a confié ce 12 mai que «les relations entre l’Egypte et la Chine continuent de connaître une forte dynamique de développement. Et son pays espère renforcer davantage le partenariat stratégique global» avec la 2è économie de la planète.

Lors d’une rencontre avec le Président de Xinhua, Fu Hua (qui participe à la Conférence sur le partenariat sino-arabe du ‘Forum des médias et des Think tanks du Sud global au Caire), M. Madbouli a indiqué en outre que cette 2026 «marque le 70è anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Egypte et la Chine, deux pays partageant une longue histoire d’amitié».

Sous la direction du Président Abdel-Fattah al-Sissi et de son pair Xi Jinping, l’Egypte et la Chine «ont établi un partenariat stratégique global en 2014, et la coopération bilatérale a réalisé des progrès significatifs» ces dernières années, a tenu à louer le chef de la Primature égyptienne.

M. Madbouli a salué par ailleurs «les progrès significatifs réalisés dans la coopération économique entre l’Egypte et la Chine, en particulier dans les domaines de l’investissement, du commerce et du tourisme». Notamment, selon ses mots, «la Zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne ‘TEDA Suez’ qui a produit des résultats fructueux via des entreprises chinoises qui ont joué un rôle important dans la construction de projets d’infrastructures dans la nouvelle capitale administrative» de l’Egypte.