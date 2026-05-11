Vers un bouleversement de la carte de l’opposition au Bénin, dès la fin mai 2026

Le parti de l’opposition béninoise modérée, les «Forces Cauris pour un Bénin émergent» (FCBE) a projeté le week-end écoulé, son avenir politique immédiat en annonçant sa décision de rejoindre la large mouvance présidentielle qui gouverne ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis 2021.

A partir du 24 mai prochain, date de la prestation de serment du Président élu Romuald Wadagni, les FCBE vont se rapprocher du camp présidentiel suite à une décision prise à l’issue d’un Conseil national du parti organisé à Cotonou sous le thème «FCBE face à la nouvelle configuration politique: résilience ou nouvelle posture».

Lors de la présidentielle du 12 avril dernier, le candidat des FCBE, Paul Hounkpè, n’avait recueilli que «5,73% des suffrages exprimés, contre 94,27% pour M. Wadagni», selon les résultats officiels validés par la Cour constitutionnelle du pays.

Le parti «Les Démocrates» issu dune opposition plus radicale, n’a pas pu positionner un candidat lors de cette présidentielle, à cause de l’invalidation de sa candidature pour dossier incomplet.