Les Comores prévoient un ajustement national des prix des hydrocarbures, à cause des tensions en cours au Moyen-Orient

Le gouvernement de l’Union des Comores projette un «ajustement des prix des hydrocarbures sur l’ensemble du territoire national», a annoncé le Président comorien, Azali Assoumani, ce jeudi 7 mai sans fournir la date exacte de l’entrée en vigueur de cette mesure socio-économique.

Le président Azali Assoumani a expliqué que cet ajustement est «indispensable pour garantir la continuité de l’approvisionnement et éviter des pénuries », promettant qu’«il sera appliqué de manière mesurée et responsable».

Pour les mêmes fins, l’exécutif fédéral comorien projette «un plan d’accompagnement rigoureux afin de réduire les effets de cette crise sur la population et les opérateurs économiques», avec en ligne de mire, la capacité de l’Etat comorien à contenir «l’inflation alimentaire, maîtriser la hausse des prix des denrées essentielles, limiter les tarifs de l’électricité et encadrer ceux des transports».

Suite à ce réajustement conjoncturel des prix, le gouvernement comorien annonce qu’il procédera à «une lutte implacable contre la spéculation» à travers la mise en place d’une «cellule de veille sur les prix à la consommation», accompagnée de «contrôles renforcés et de sanctions contre tout abus ou tentative de profit illégitime».

L’Union des Comores importe à l’instar de la majorité des pays africains, une grande partie de ses hydrocarbures indispensables pour faire tourner son économie, ce qui met le pays à la merci permanente des fluctuations du prix de l’or noir sur le marché international.