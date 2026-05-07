Football : Le capitaine des Lions de l’Atlas de nouveau en finale de la Champions League en 2026

Blessé et absent lors du match de la demi-finale retour de la Champions League européenne ayant opposé ce mercredi 6 mai, le Bayern de Munich et le Paris Saint-Germain (PSG), le défenseur latéral du club parisien, le Marocain Achraf Hakimi, a pu savourer la nouvelle qualification de son club pour une finale de cette compétition. Ce sera le bouquet final de la 71è édition de cette Coupe européenne, prévue le 30 mai à Budapest, la capitale de la Hongrie.

Le capitaine des Lions de l’Atlas va ainsi disputer le 30 mai prochain, une nouvelle finale de Champions League européenne dans le cadre du nouveau format de la compétition en vigueur depuis 2025.

Après sa victoire 5-4 à l’aller à Paris il y a une semaine contre le club allemand le Bayern de Munich, le PSG a arraché un nul (1-1) à l’Allianz Arena cette soirée du 06 mai. Un score qui lui offre un passeport pour le bouquet final de ce tournoi de clubs.

Ce 30 mai 2026, face à Arsenal, Achraf Hakimi et le PSG vont tenter de devenir le premier club français à remporter à deux reprises la Champions League. Les Parisiens vont jouer leur 3è finale de la C1 après celle de 2000 perdue par 1-0 face au Bayern et celle de l’année 2025 enlevée 5-0 face à l’Inter de Milan.