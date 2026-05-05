Le Mali réorganise sa Défense nationale depuis ce 04 mai

Dans des décrets lus ce lundi 4 mai, sur la Télévision publique (ORTM), la Présidence malienne a décidé de réorganiser l’architecture de la Défense du pays, après les sanglantes attaques jihadistes inédites du 25 avril contre plusieurs sites stratégiques du pays.

Le président de transition le général d’Armée, Assimi Goïta qui cumule également depuis ce 04 mai, les fonctions de «ministre de la Défense et des Anciens Combattants», sera secondé dans cette nouvelle fonction, selon un décret, par l’ex-chef d’Etat-major général des Forces Armées du Mali (FAMa), le général Oumar Diarra.

Ce dernier a été nommé «ministre délégué auprès du ministre de la Défense et des Anciens combattants», selon un décret distinct, diffusé éla veille sur l’ORTM.

Aucune précision officielle n’a filtré sur la portée et la durée de ce léger remaniement au sein de l’appareil sécuritaire malien qui survient après la mort violente du ministre malien de la Défense, Sadio Camara (47 ans), tué le 25 avril dernier, dans les attaques terroristes coordonnées contre le camp de Kat, base stratégique du pouvoir d’Assimi Goïta.

Le Mali connaît depuis 2012, une série de crises sécuritaires qui ont des relents communautaires et identitaires. Ces crises ont été endurcies par l’immixtion des jihadistes hétéroclites provenant de diverses parties du Sahel central et du Maghreb et qui seraient armés et financés par des pays étrangers dont l’Algérie.