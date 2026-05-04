La CAF donne un avant-goût des contours de la CAN 2027 en Afrique orientale

La Confédération africaine de football (CAF) a donné ce 03 mai des informations structurelles sur la tenue de la 36è édition de la plus grande fête du football africain, précisant sur ses canaux digitaux, que la «CAN PAMOJA 2027» aura lieu du 19 juin au 17 juillet simultanément au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

La CAF vient démentir les folles rumeurs autour d’une délocalisation de cette compétition, face aux divers retards enregistrés dans la mise en place des infrastructures de base par les pays co-organisateurs de cette CAN.

Les noms des pays devant abriter le match d’ouverture et la finale seront communiqués au moment opportun par la CAF, ajoutant que le tirage au sort des différentes poules des éliminatoires de la CAN 2027 est prévu pour le 16 mai prochain. 48 équipes y compris les 3 pays hôtes, seront impliquées dans ces qualificatifs de cette future CAN.

Douze groupes de 4 équipes chacun, seront ainsi formés après ce tirage au sort. Les 2 premières sélections de chaque poule composteront directement leurs billets (au total 21) pour cette compétition à 24 concurrents.

Trois fenêtres de matchs permettront d’évacuer cette phase de qualificatifs. Elles sont programmées sur septembre-octobre 2026, novembre 2026 et mars 2027.

La dernière fois que la CAN avait été organisée en Afrique orientale, c’était en 1976 et avait été remportée par en finale par le Maroc face à la Guinée-Conakry.