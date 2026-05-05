Conférence régionale à Yaoundé, sur la lutte contre la corruption dans les pays du Commonwealth

La capitale politique du Cameroun, Yaoundé abrite depuis hier lundi 4 mai, la «16e Conférence régionale des Chefs d’agences de lutte contre la corruption des pays membres du Commonwealth».

Cette grand-messe financière qui réunit les 56 Etats membres du Commonwealth (essentiellement des ex-colonies britanniques dans le monde), est organisée par la Commission nationale anti-corruption du Cameroun (CONAC) en collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth.

Jusqu’au 8 mai 2026, des Chefs d’agences de lutte contre la corruption, des experts d’organisations nationales et internationales, ainsi que des professionnels de la lutte contre la corruption mutualisent «des stratégies pour lutter efficacement contre» ce fléau qui fragilise globalement le développement à l’échelle de la planète », soulignent les organisateurs de la Conférence.

Placée sous le thème «Déployer l’intelligence artificielle dans la lutte contre la corruption au sein des pays du Commonwealth en Afrique», cette 16e Conférence régionale rassemble «plus de 200 participants», avec pour objectif de renforcer «la collaboration à travers des solutions pratiques efficaces» entre les Etats membres de cette Communauté, ajoutent les organisateurs.