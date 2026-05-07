Deuil national de 3 jours au Tchad, à la mémoire des soldats tombés sur le champ d’honneur suite aux attaques de Boko Haram

La Présidence tchadienne a décrété «trois jours de deuil national en mémoire des soldats tombés lors des attaques terroristes survenues les 4 et 6 mai dans la province du Lac Tchad».

Ce décret présidentiel énonce que «cette période de recueillement débute ce 06 mai à minuit et prendra fin le 09 mai à minuit sur l’ensemble du territoire national».

Durant ce deuil, «les drapeaux seront mis en berne et toutes les activités à caractère festif sont strictement interdites», a détaillé le décret en conformité avec les pratiques républicaines du pays, invitant les médias et les lieux de culte «à ne diffuser que des musiques religieuses et à systématiser des prières».

Cette décision présidentielle intervient après une nouvelle attaque meurtrière ayant visé ce mercredi 6 mai, des embarcations de l’Armée tchadienne sur les berges du Lac Tchad.

Plusieurs victimes «sont à déplorer», selon plusieurs sources officieuses, aucun bilan officiel n’est disponible pour l’heure autour de cette nouvelle attaque de la nébuleuse nigériane Boko Haram.

48 heures plus tôt, Boko Haram avait déjà mené «un assaut sanglant aux environs de 22H00 contre la base militaire de Barka Tolorom. Cette première attaque a fait 23 morts et 26 blessés dans les rangs des Forces de défense et de sécurité», d’après un communiqué de l’état-major des Armées de ce vaste Etat à cheval entre l’Afrique centrale et occidentale.

La Province du Lac Tchad est frontalière du Nigeria, du Niger et du Cameroun. Cette zone stratégique du bassin du Lac Tchad est régulièrement la cible privilégiée de «Boko Haram» qui y mène de façon cyclique, des incursions contre les Forces armées de ces 4 Etats voisins et les populations civiles soupçonnées de collaborer avec ces armées.