Les autorités sénégalaises comptent s’associer à la célébration du centenaire de l’ex-Président, Abdoulaye Wade

Les autorités sénégalaises projettent une célébration nationale du centenaire de Me Abdoulaye Wade, né un 29 mai 1926 à Kébémer, les 04 et 05 juin prochains, a-t-on annoncé le week-end écoulé, de sources officielles.

La date d’incidence de la célébration du centenaire de cet ex-président sénégalais, coïncide avec la période de la fête de la Korité 2026 (Eid al-Adha). Pour cette raison, les actuelles autorités du Sénégal ont légèrement décalé cette célébration pour l’organiser au début du mois de juin 2026, juste après la célébration de la Tabaski 2026 (prévue globalement en Afrique occidentale, pour le 26 mai prochain).

Le 17 avril dernier, une délégation du Parti démocratique sénégalais (PDS) de Me Abdoulaye Wade, avait été reçue en audience par le président, Bassirou Diomaye Faye à l’occasion de la célébration de ce centenaire. Elle était conduite par Nafissatou Diallo et était porteuse d’un message ad hoc du Président centenaire Wade.

Le chef de l’Etat sénégalais a loué à cette occasion, le legs impérissable du Président Wade qui continue d’inspirer, à ses yeux, les actuelles générations du pays.

Docteur en Droit, Agrégé en Economie, A. Wade détient le chiffre record de sept participations à une élection présidentielle au Sénégal. Il a jeté les bases de la modernisation globale de cet Etat ouest-africain durant ses 12 années passées à la Présidence du Sénégal, entre 2000 et 2012.