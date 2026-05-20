Togo instaure une exemption de visa d’entrée pour tous les Africains encadrée par des mesures strictes d’immigration

Le ministère togolais de la Sécurité et de la Protection civile a tenu ce mardi 19 mai, à apporter des éclaircissements pratiques autour de la décision prise, par le pays la veille, «d’exempter de visa d’entrée sur son territoire, pour une durée maximale de 30 jours, les ressortissants des Etats africains détenteurs d’un passeport national en cours de validité».

Cette exemption ne dispense pas des «exigences légales en matière d’immigration en vigueur sur le territoire togolais», a fait remarquer le ministre en charge de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba.

Les autorités togolaises précise que cette d’exemption ne dédouane pas non plus tout voyageur africain venant au Togo, de «se soumettre aux mesures de police administrative et de sécurité nationale» en vigueur dans cette République d’Afrique occidentale. Une veille administrative qui sera appliquée aux frontières aérienne, terrestre et maritime du pays, assure Calixte Batossie Madjoulba.

Cette exemption de visa s’inscrit dans «une dynamique d’ouverture, de modernisation et d’attractivité visant à faire du Togo un hub régional de services, d’affaires, de culture et d’échanges humains au cœur de l’Afrique», explique le gouvernement togolais.