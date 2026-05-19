Justifications officielles de la CAA autour de l’actuel encours de la dette publique du Cameroun 

La Caisse autonome d’amortissement (CAA), organisme public chargé de la gestion de la dette du Cameroun, a dévoilé ce lundi 18 mai, les nouveaux chiffres de l’encours actuel de la dette du secteur public camerounais.

La CAA précise que cette dette s’élevait au 31 mars 2026, à «15.416 milliards de francs CFA (environ 27,3 milliards de dollars), soit 44,3% du Produit intérieur brut (PIB) de ce pays d’Afrique centrale».

L’actuel niveau d’endettement du pays «reste bien inférieur au plafond de 50% du PIB fixé par la Stratégie d’endettement à moyen terme 2025-2027 du Cameroun, ainsi qu’au seuil communautaire de 70% retenu dans les critères de convergence de la CEMAC (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale), a décortiqué la CAA.

L’Administration centrale du Cameroun concentre l’essentiel des actuels «engagements publics, avec 93,6% de l’encours global de la dette publique» de l’encours de la dette publique nationale du Cameroun, soulignent des experts de la CAA, précisant dans le même contexte, que les entreprises publiques «représentent 6,2% de la dette totale, tandis que les Collectivités territoriales décentralisées n’en détiennent que 0,2%».

Rappelant toutefois que la dette publique camerounaise «a enregistré une progression, avec une hausse de 0,2% en glissement mensuel, de 4,1% en glissement trimestriel et de 6% en glissement annuel», relève la CAA dans un Rapport officiel, tout en assurant que «cette dette a enregistré des hausses maîtrisées (…) traduisant une gestion prudente et cohérente avec les orientations de la Stratégie d’endettement à moyen terme».