Sénégal : 130 milliards FCFA pour accélérer la bataille de la souveraineté alimentaire

Le Sénégal veut renforcer durablement sa sécurité alimentaire grâce à un vaste programme régional soutenu par plusieurs partenaires internationaux. Le Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l’Ouest (FSRP) prévoit ainsi de mobiliser près de 130 milliards FCFA sur six ans pour transformer le secteur agro-sylvo-pastoral et améliorer la résistance des populations face aux crises climatiques et alimentaires.

Présenté mercredi à Dakar, le programme est porté par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles et le Centre régional AGRHYMET, avec l’appui de la Banque mondiale et du Fonds international de développement agricole.

Le coordonnateur national du programme, Mouhamadou Lamine Dia, a souligné que la souveraineté alimentaire constitue désormais un enjeu stratégique pour la stabilité économique et sociale des États ouest-africains, confrontés aux effets du changement climatique, aux tensions sur les marchés mondiaux et à la croissance démographique.

Au Sénégal, le FSRP prévoit la création de 1 000 hectares de fermes agricoles modernes destinées aux coopératives communautaires, ainsi que l’aménagement de 4 700 hectares de périmètres irrigués dans la vallée du fleuve Sénégal afin d’augmenter les capacités de production.

Le programme inclut également un important volet consacré à l’élevage avec la construction de 100 parcs de vaccination, dont plusieurs sont déjà en cours d’achèvement. La modernisation des postes vétérinaires frontaliers et le développement de solutions numériques agricoles figurent aussi parmi les priorités.

Les responsables du FSRP insistent enfin sur le rôle clé des médias dans la sensibilisation des populations aux défis de la résilience alimentaire et climatique dans les territoires ruraux.