L’UE et La Côte d’Ivoire consolident leur partenariat stratégique

À Abidjan, la nouvelle ministre d’État chargée des Affaires étrangères, Kaba Nialé, a reçu ce 23 février 2026 les ambassadeurs de l’Union européenne accrédités en Côte d’Ivoire. Cette première audience collective depuis sa nomination marque une volonté affichée de consolider un partenariat stratégique dans un contexte international qualifié de « turbulent ».

La délégation européenne était conduite par Irchad Razaaly, représentant de l’UE à Abidjan, entouré des ambassadeurs des États membres présents dans le pays, notamment ceux de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique, de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal. Une mobilisation que M. Razaaly a présentée comme le signe de l’engagement collectif des 27 États membres aux côtés des autorités ivoiriennes.

Au cœur des échanges : la coopération économique, sécuritaire et politique. L’Union européenne demeure, selon son représentant, le premier partenaire commercial et investisseur en Côte d’Ivoire, ainsi que l’un des principaux pourvoyeurs d’emplois. Les discussions ont également porté sur le renforcement des capacités sécuritaires du pays et sur son rôle croissant dans la stabilité régionale ouest-africaine.

Les deux parties ont par ailleurs réaffirmé leur attachement au multilatéralisme, au respect du droit international et à la promotion des droits humains, présentés comme des piliers fondamentaux de leur partenariat.

Pour Kaba Nialé, cette rencontre inaugure une nouvelle phase de coopération. Elle a assuré vouloir « bonifier » une relation jugée solide et résiliente face aux incertitudes mondiales, avec l’ambition commune de porter un agenda économique et diplomatique encore plus ambitieux.