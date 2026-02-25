Cameroun : La famille d’Anicet Ekane autorisée à récupérer sa dépouille après trois mois d’attente

Au Cameroun, les autorités ont levé, lundi 23 février, les scellés placés sur la dépouille de l’opposant Anicet Ekane. La décision, prise par le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, fait suite à deux requêtes introduites par les avocats de la famille. Décédé le 1er décembre 2025 au Secrétariat d’État à la Défense (SED) à Yaoundé, 38 jours après son arrestation, l’opposant était détenu dans des circonstances contestées par ses proches.

Depuis 85 jours, son corps était conservé à la morgue de l’hôpital central de Yaoundé, sans que la famille ne puisse organiser les funérailles. La levée des scellés ouvre désormais la voie à la restitution de la dépouille et à la préparation des obsèques. Selon Maître Hippolyte Melis, l’un des conseils, la famille a immédiatement saisi l’hôpital pour prendre en charge les frais de conservation, une responsabilité désormais assumée par la veuve du défunt.

Proche d’Issa Tchiroma Bakary, Anicet Ekane était poursuivi, avec d’autres figures politiques, pour insurrection et rébellion après avoir reconnu la victoire de ce dernier à la présidentielle, dont les résultats officiels ont proclamé Paul Biya vainqueur.

Les avocats dénoncent la durée du maintien sous scellés, qu’ils assimilent à une « séquestration ». Ils estiment que rien ne justifiait une telle mesure, la famille s’étant déclarée prête à récupérer le corps dès le décès. Ils attendent par ailleurs la communication du rapport d’autopsie, dont la divulgation dépendra exclusivement des proches du défunt.