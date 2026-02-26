Madagascar – France : Michaël Randrianirina scelle un « partenariat renouvelé » avec Emmanuel Macron

Quatre mois après son arrivée au pouvoir, le colonel Michaël Randrianirina a été reçu mardi 24 février à l’Élysée par Emmanuel Macron pour un déjeuner de travail placé sous le signe de la normalisation. Objectif : relancer une relation bilatérale fragilisée par l’exfiltration vers la France de l’ancien président Andry Rajoelina en octobre dernier, au plus fort des manifestations de la jeunesse malgache.

Selon un communiqué de l’Élysée, Paris et Antananarivo ont acté un nouveau cadre de coopération pour les 24 prochains mois, durée correspondant à la transition annoncée par les autorités malgaches. Les deux chefs d’État ont réaffirmé leur volonté d’un partenariat « équilibré » et « orienté vers des résultats concrets », couvrant la consolidation politique, l’appui au développement économique ainsi que la poursuite de la coopération en matière de sécurité et de défense.

Cette visite intervient dans un contexte diplomatique sensible. Six jours plus tôt, Michaël Randrianirina était reçu au Kremlin par Vladimir Poutine, scellant un rapprochement stratégique avec Moscou. La Russie a notamment livré 60 tonnes de vivres à Antananarivo, illustrant son engagement accru dans la Grande Île.

Face à cette concurrence feutrée, la France mise sur l’économie. Une rencontre entre le patronat malgache et le Medef a débouché sur des accords de financement pour 29 projets estimés entre 1 et 2 milliards d’euros, principalement dans le tourisme, la formation, le numérique et l’énergie. Ce dernier secteur est prioritaire dans un pays confronté à des délestages chroniques, avec des projets solaires, des mini-réseaux ruraux et de grands barrages comme Volobe et Sahofika à l’étude.

Pour Antananarivo, il s’agit désormais de conjuguer diversification diplomatique et stabilité économique dans un environnement international incertain.