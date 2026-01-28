Bénin-Communales 2026 : Le parti Union progressiste pour le renouveau rafle la mise

La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a rendu publics ce mardi 27 janvier, les résultats provisoires des élections communales organisées le 11 janvier dernier, créditant le parti «Union progressiste pour le renouveau» (UP-R) d’une large part des suffrages.

L’UP-R a « recueilli 48,92% des suffrages valablement exprimés, lui permettant d’obtenir 963 sièges de conseillers communaux sur les 1.815 à pouvoir », a détaillé la CENA, précisant que le « taux de participation à ces communales s’est établi à 36,67% », constituant une « mobilisation modérée ».

Le Bloc républicain est classé « en deuxième position, avec 44,43% des suffrages exprimés, gagnant ainsi 852 sièges », ajoute la CENA. L’UP-R et le Bloc républicain forment la majorité présidentielle au Bénin.

Ex-chef de file de l’opposition béninoise, le parti «Forces Cauris pour un Bénin émergent » (FCBE) « n’a obtenu aucun siège, n’ayant pas atteint le seuil de 10% des suffrages valablement exprimés », d’après les résultats de la CENA.

Ces élections communales qui se tiennent pour la première fois de manière couplée avec les élections législatives au Bénin, « traduisent l’ancrage de la démocratie à la base et l’importance accordée par les citoyens à la gouvernance locale », s’est félicité hier mardi le président de la CENA, Sacca Lafia.